Wagner: „Ich bin der letzte meiner Zunft!“

Es wird bei Christian Lassacher schon lange vor Weihnachten auf Hochdruck geschliffen, gestemmt und lackiert. Der Lungauer hat mit seinen Schlitten in Renn- oder herkömmlicher Bauart ein begehrtes Winterprodukt im Sortiment. Sieben bis acht Stunden an Arbeitszeit braucht der Wagner für einen „Lassacher-Flitzer“. „Es kommt auf die Biegsamkeit der Hölzer an“, erklärt der Profi, der einer der letzten seiner Zunft ist. Nach dem Biegen muss das Holz getrocknet werden. Und auch das Eisen für die Schienen ist speziell gewalzt, um später Tempo machen zu können.