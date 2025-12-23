Vorteilswelt
Schlitten aus Tamsweg

Wagner: „Ich bin der letzte meiner Zunft!“

Salzburg
23.12.2025 11:00
Betrieb mit langer Tradition: Aushängeschild sind bei Christian Lassacher die Schlitten.
Betrieb mit langer Tradition: Aushängeschild sind bei Christian Lassacher die Schlitten.(Bild: Roland Holitzky)

Christian Lassacher aus Tamsweg hält in seiner Wagnerei altes Handwerk lebendig. Im Winter sind seine Schlitten aus Eigenproduktion ein weit herum begehrtes Produkt. 

0 Kommentare

Es wird bei Christian Lassacher schon lange vor Weihnachten auf Hochdruck geschliffen, gestemmt und lackiert. Der Lungauer hat mit seinen Schlitten in Renn- oder herkömmlicher Bauart ein begehrtes Winterprodukt im Sortiment. Sieben bis acht Stunden an Arbeitszeit braucht der Wagner für einen „Lassacher-Flitzer“. „Es kommt auf die Biegsamkeit der Hölzer an“, erklärt der Profi, der einer der letzten seiner Zunft ist. Nach dem Biegen muss das Holz getrocknet werden. Und auch das Eisen für die Schienen ist speziell gewalzt, um später Tempo machen zu können.

Die Schlitten aus eigener Produktion sind ein begehrtes Produkt bei Christian Lassacher.
Die Schlitten aus eigener Produktion sind ein begehrtes Produkt bei Christian Lassacher.(Bild: Roland Holitzky)

 Früher waren Wagenräder das Herzstück in der Produktpalette. Der Betrieb wird schon seit dem 11. Jahrhundert in der Familie weitergegeben. Heute ist neben den bunt bespannten Schlitten und eine breite Vielfalt an Holzprodukten von Schüsseln bis zu Spielzeug Programm, alles handgemacht. Vor Weihnachten ist er auch noch an drei Adventmärkten in Wien und in St. Wolfgang vertreten.

„Die Schlitten sind oft ein Generationen-Projekt. Großväter kaufen für ihre Enkerl ein“, freut sich Lassacher dann mit. Der Winter kann jedenfalls kommen: Obwohl mehrere Bahnen dank Schneekanonen im Lungau geöffnet sind, hoffen Rodler, dass bald auch natürlicher Nachschub kommt.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Salzburg

