Restaurator bringt altes Stadtgesetz in Schuss

Einblicke in der Restaurator-Werkstatt

Am früheren Archiv-Standort war der Start noch bescheiden: „Als Lichtschutz hatten wir damals braunes Backpapier an den Fenstern.“ Seine Werkstatt an der Glockengasse ist jetzt optimal ausgerüstet. Herkömmliches Werkzeug wie Pinsel oder Falzbein liegen bereit. Maschinen wie das Anfasergerät, wo er Wasser und Papierfaserbrei einfüllt, wurden eigenes für ihn angefertigt. Die große Kunst dabei? Spezialisten wie Christian Moser müssen beim Reparieren der Bögen das Gespür für die richtige Dimension mitbringen. Außerdem hat er die Klimasteuerung für 13 Kilometer Regale in der Hand.