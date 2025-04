Handwerker lassen sich über die Schulter schauen

Drei bis vier Monate dauert die Arbeit an einem handgefertigten Maßschuh. Was den mehr als 80 Jahre alten Schuhmacher Herbert Haderer dabei noch immer antreibt? „Einige sehr gute Mitarbeiter!“, lacht er. Das Schuhgeschäft in der Pfeifergasse haben schon seine Großeltern und seine Eltern betrieben.