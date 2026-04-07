Rapper Offset vor Casino in Florida angeschossen!

Schock-Minuten im Sunshine State! Während wir hierzulande den Frühling genießen, spielten sich im sonnigen Florida filmreife Szenen ab. US-Rap-Superstar Offset (34), der Ex-Ehemann von Skandal-Nudel Cardi B, geriet ins Visier von Unbekannten und wurde angeschossen!
Eigentlich wollte der Ex-Migos-Rapper wohl nur einen entspannten Abend im Casino verbringen. Doch statt des großen Gewinns wartete vor den Türen des Glückstempels der pure Albtraum. Wie US-Medien (darunter das Portal „TMZ“) berichten, fielen in unmittelbarer Nähe eines Casinos in Florida plötzlich Schüsse.
Was wir bisher wissen: Unbekannte Täter eröffneten das Feuer, als sich der Rapper im Außenbereich aufhielt.
Glück im Unglück
Offset soll jedoch Glück im Unglück gehabt haben – die Rede ist von Verletzungen, die ersten Berichten zufolge nicht lebensbedrohlich sein sollen. Die Polizei von Florida hat den Tatort großräumig abgesperrt. Von den Schützen fehlt bislang jede Spur.
Ein Sprecher der Polizei von Seminole sagte gegenüber TMZ: „Wir sind uns eines Vorfalls bewusst, der sich am Montag nach 19 Uhr im Valet-Bereich vor dem Seminole Hard Rock Hollywood ereignete und bei dem eine Person nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und ins Memorial Regional Hospital in Hollywood gebracht wurde.“
Cardi B in Sorge?
Bisher gibt es von der „WAP“-Hitmacherin Cardi B, die drei Kinder mit Offset hat, noch kein offizielles Statement. Doch man kann sich vorstellen, wie groß der Schock im Hause Cephus (so Offsets bürgerlicher Name) sitzen muss, auch wenn das Paar in Scheidung lebt.
Es ist leider nicht das erste Mal, dass die Rap-Szene von Waffengewalt erschüttert wird. Man erinnere sich nur an das tragische Schicksal seines Band-Kollegen Takeoff, der 2022 erschossen wurde. Umso mehr hoffen die Fans jetzt, dass Offset schnell wieder auf die Beine kommt.
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