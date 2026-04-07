Unheimlich: Sucht Messi den Geist von Jordi Alba?

Ostersonntag in der MLS. Beim Spiel zwischen Inter Miami und Austin FC steht‘s 2:2, Luis Suarez hat soeben den Ausgleich für die wieder in Knallrosa auftretenden Gastgeber gemacht. Geht da noch etwas für Inter? Gut möglich, denn am Ball ist ein gewisser Lionel Messi, ca. 25 Meter vor dem gegnerischen Tor. Wann kommt er, der magische Moment? Das überragende Dribbling? Der geniale Pass? Letzterer folgt tatsächlich. Allerdings fällt er so „genial“ aus, dass ihn kein Mitspieler übernasert. Ein raumöffnender Pass raus auf die linke Außenbahn hätte es wohl werden sollen, stattdessen landet der Ball im – Nirgendwo! Mitten im Nirvana. Ein für Messi-Verhältnisse ungewöhnlicher, unheimlicher, geradezu beängstigender Pass. So etwas passiert „La Pulga“ normalerweise nicht.