Mut zur Natürlichkeit

Diese Promis zeigen sich „oben ohne“

Adabei-TV Clips
07.04.2026 09:00
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Stars komplett ungeschminkt? Kaum vorstellbar! Doch in Hollywood gilt immer öfter: Weniger ist mehr. Welcher Superstar sich erst kürzlich komplett ohne Make-up zeigte und welche anderen Promis jetzt ebenfalls auf mehr Natürlichkeit setzen, sehen Sie im Video.

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