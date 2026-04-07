Ersthelfer zogen Fahrer aus versunkenem Wagen

Der Lenker war am frühen Abend des Ostermontags bei Hoheneich unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er zwischen auf der L62 Gmünd und Breitensee mit dem Fahrzeug von einer Brücke ab und stürzte in die Lainsitz. In dem dort doch tieferen Fluss versank der Wagen – nur noch Teile des hinteren Autodachs ragten heraus.