Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand in Kitzbühel

83-Jähriger blieb nach Feuerinferno nur ihr Leben

Tirol
07.04.2026 08:06
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Ihr komplettes Hab und Gut verlor eine Seniorin am Ostermontag, als ihr Haus in Kitzbühel bis auf die Grundmauern abbrannte. Die 83-jährige Einheimische ist vorübergehend bei Bekannten untergebracht.

0 Kommentare

Die alleinstehende Frau befand sich im Schlafzimmer im ersten Stock des Einfamilienhauses, als ein lauter Knall sie aus dem Schlaf riss. Obwohl es im Parterre bereits brannte, gelang es der Seniorin, sich unverletzt aus dem Holzhaus zu retten und Alarm zu schlagen.

Insgesamt 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Insgesamt 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

„Bei unserer Anfahrt sahen wir bereits eine große Rauchsäule aufsteigen“, schildert Andreas Reisch, Kommandant der Feuerwehr Kitzbühel. Erste Maßnahme der Einsatzkräfte war es, die umliegenden Gebäude – davon eines in nur fünf Meter Abstand vom Brandobjekt – zu schützen.

Zitat Icon

Bei unserer Anfahrt sahen wir bereits eine große Rauchsäule aufsteigen. Das Brandobjekt zu retten, war nicht mehr möglich.

Andreas Reisch, Kommandant Feuerwehr Kitzbühel

„Dies ist uns gelungen, das Brandobjekt zu retten, war jedoch nicht möglich“, sagt Kommandant Reisch. Dies auch deshalb, weil die Einsatzkräfte das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten konnten. Alle Bemühungen der rund 80 Feuerwehrmänner aus Kitzbühel, St. Johann und Oberndorf, die auch mit Atemschutz im Einsatz standen, waren vergeblich.

Die Bewohnerin konnte sich im letzten Moment aus dem ersten Stock retten.
Die Bewohnerin konnte sich im letzten Moment aus dem ersten Stock retten.(Bild: ZOOM Tirol)
Das Holzhaus wurde vollständig ein Raub der Flammen.
Das Holzhaus wurde vollständig ein Raub der Flammen.(Bild: ZOOM Tirol)

Bagger riss das Gebäude nieder
Das Haus musste während der Löscharbeiten mit einem Bagger niedergerissen werden, „Brand aus“ gab es um 14 Uhr. Von dem Gebäude blieb nur der Keller übrig.

Lesen Sie auch:
Gegen 6.30 Uhr kam es zu dem Brand.
Haus komplett zerstört
Tirolerin (83) verliert Hab und Gut durch Feuer
06.04.2026

Die 83-Jährige verlor ihr gesamtes Hab und Gut, sie hat vorerst bei Bekannten Unterkunft gefunden. Die Brandursache ist unklar, am Nachmittag nahmen die Brandermittler die Ruine unter die Lupe

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.04.2026 08:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kitzbühel
Feuerwehr
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf