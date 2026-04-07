83-Jähriger blieb nach Feuerinferno nur ihr Leben

„Dies ist uns gelungen, das Brandobjekt zu retten, war jedoch nicht möglich“, sagt Kommandant Reisch. Dies auch deshalb, weil die Einsatzkräfte das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten konnten. Alle Bemühungen der rund 80 Feuerwehrmänner aus Kitzbühel, St. Johann und Oberndorf, die auch mit Atemschutz im Einsatz standen, waren vergeblich.