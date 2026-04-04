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Mit der „Krone“ zum großen DTM-Spektakel

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04.04.2026 18:09
(Bild: Lucas Pripfl, Red Bull Ring, krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn der Red Bull Ring heuer den Startschuss für eine neue DTM-Ära gibt, verwandelt sich Spielberg in ein Wonderland für Adrenalinjunkies. Mit den rot-weiß roten Stars, PS-Giganten und einem großartigen Programm lädt der Red Bull Ring Sie ein. „Krone“-Leser und Abonnenten haben zudem die Chance tolle & exklusive Preise zu gewinnen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der DTM steigt der Saisonauftakt heuer am Red Bull Ring! Neben den beiden heimischen Rennfahrern Lucas Auer und Thomas Preining fiebern auch zahlreiche Motorsport-Fans demersten großen PS-Event des Jahres am Spielberg von 24. bis 26. April entgegen.

Auer und Preining geben wieder Gas.
Auer und Preining geben wieder Gas.(Bild: Michael Jurtin / Red Bull Ring)

Im Vorjahr pilgerten 42.500 Zuschauer zu den spektakulären Rennen, an denen auch heuer wieder Kultmarken wie Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes- AMG, Ferrari, Ford, McLaren oder AstonMartin teilnehmen. Schon ab Freitag wird es an der Rennstrecke laut, wird den Fans auch ein umfassendes Rahmenprogrammgeboten.

Fans sind bei der DTMnah dran.
Fans sind bei der DTMnah dran.(Bild: Michael Jurtin / Red Bull Ring)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ bringt Sie zum PS-Spektakel und verlost unter allen Teilnehmern 240 x 2 Tickets. 

Für Abonnenten (Print & Digital) gibt es zudem die Möglichkeit auf ein besonderes VIP-Erlebnis! Neben VIP Tickets für zwei Personen und drei Übernachtungen im Hotel, umfasst das Paket zwei Tickets für den Grid Walk, eine Führung durch Boxen und Race Control sowie eine exklusive Tour über die Service Road. Eine Person darf am Beifahrersitz des Leading-Cars Platz nehmen. Eine einmalige Chance! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen und gewinnen
Seien Sie live bei der DTM dabei
VIP- Package für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • Zwei VIP-Ticket
  • 3 Übernachtungen für zwei Personen (DZ) in einem Hotel im Murtal
  • Tickets für den Grid Walk für zwei Personen
  • Führung durch die Boxenstraße und Race Control für zwei Personen
  • Führung über die Service Road für zwei Personen
  • Leading-Car-Beifahrer für eine Person
Für alle "Krone"-Leser
  • 240x2 Tickets für die DTM am Spielberg
Alle Infos & Preise
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