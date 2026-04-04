Mit der „Krone“ zum großen DTM-Spektakel

Für Abonnenten (Print & Digital) gibt es zudem die Möglichkeit auf ein besonderes VIP-Erlebnis! Neben VIP Tickets für zwei Personen und drei Übernachtungen im Hotel, umfasst das Paket zwei Tickets für den Grid Walk, eine Führung durch Boxen und Race Control sowie eine exklusive Tour über die Service Road. Eine Person darf am Beifahrersitz des Leading-Cars Platz nehmen. Eine einmalige Chance! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.