Mit der „Krone“ zum großen DTM-Spektakel

Wenn der Red Bull Ring heuer den Startschuss für eine neue DTM-Ära gibt, verwandelt sich Spielberg in ein Wonderland für Adrenalinjunkies. Mit den rot-weiß roten Stars, PS-Giganten und einem großartigen Programm lädt der Red Bull Ring Sie ein. „Krone“-Leser und Abonnenten haben zudem die Chance tolle & exklusive Preise zu gewinnen.
Zum ersten Mal in der Geschichte der DTM steigt der Saisonauftakt heuer am Red Bull Ring! Neben den beiden heimischen Rennfahrern Lucas Auer und Thomas Preining fiebern auch zahlreiche Motorsport-Fans demersten großen PS-Event des Jahres am Spielberg von 24. bis 26. April entgegen.
Im Vorjahr pilgerten 42.500 Zuschauer zu den spektakulären Rennen, an denen auch heuer wieder Kultmarken wie Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes- AMG, Ferrari, Ford, McLaren oder AstonMartin teilnehmen. Schon ab Freitag wird es an der Rennstrecke laut, wird den Fans auch ein umfassendes Rahmenprogrammgeboten.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ bringt Sie zum PS-Spektakel und verlost unter allen Teilnehmern 240 x 2 Tickets.
Für Abonnenten (Print & Digital) gibt es zudem die Möglichkeit auf ein besonderes VIP-Erlebnis! Neben VIP Tickets für zwei Personen und drei Übernachtungen im Hotel, umfasst das Paket zwei Tickets für den Grid Walk, eine Führung durch Boxen und Race Control sowie eine exklusive Tour über die Service Road. Eine Person darf am Beifahrersitz des Leading-Cars Platz nehmen. Eine einmalige Chance! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.