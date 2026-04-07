„Selbstdarsteller“: Kritik an Wirtz nach Debakel

Formkurve zeigt nach oben

Zuletzt hatte sich der 22-Jährige gesteigert. Auch im Nationalteam wusste er beim 4:3-Testspielsieg gegen die Schweiz mit zwei Toren und zwei Vorlagen zu überzeugen. Nach der blassen Vorstellung gegen Manchester City ist die Diskussion um den 150-Millionen-Transfer jedoch wieder neu entfacht ...