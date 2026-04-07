„Drei zusätzliche Bearbeiter für Probleme mit PVA“

„Es fehlt an Supervision“

„Man muss auch die Situation der Gutachter sehen, die offensichtlich für ihre Begutachtungen wenig Honorar bekommen und anscheinend auch wenig Zeit haben. Meines Erachtens fehlt es auch an Supervision, wie sie zum Beispiel für Psychotherapeuten vorgeschrieben ist. Denn natürlich kommen die Leute oft voller Emotion zu ihnen, sind angespannt und frustriert, wenn ihre Anliegen negativ behandelt werden“, so ein Jurist und Sozialrechtler der AK OÖ, der seit gut zwei Jahrzehnten mit dieser Themenlage befasst ist.