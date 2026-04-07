Hat Vasseurs Wort bei Lewis Hamilton kein Gewicht?

Ralf Schumacher ist überzeugt: Ferraris Teamchef Fred Vasseur hat bei Lewis Hamilton nur wenig zu melden. „Ich glaube, selbst wenn er etwas sagen wollte, könnte er es nicht“, so die Theorie des Sky-Experten.
Hamilton scheint die sportliche Krise aus dem Vorjahr überwunden zu haben. In China kehrte der Brite mit Rang drei aufs Podium zurück, in der Fahrer-WM liegt er aktuell auf Rang vier. Schumacher will den Grund kennen, warum es auf einmal wieder läuft. „Ich bin der Meinung, auch wenn ich dafür wieder Kritik ernten werde, dass Lewis zwar dieses Jahr ganz klar wieder vorne mitmischt, er aber auch einen Vertrag haben wird, der ihm genau das ermöglicht“, meinte der sechsfache GP-Sieger.
„Ferrari hat keine Chance“
Hamilton werde sein Ding durchziehen und sich kaum von den Leuten in der Box ins Gewissen reden lassen – auch nicht, wenn es um enge Zweikämpfe wie jenen in Japan geht. „Ich glaube, selbst wenn Fred Vasseur etwas sagen wollte, könnte er es gar nicht. Deshalb hat Ferrari da keine Chance. Hamilton wird das selbst entscheiden. Das macht natürlich was im Rennstall: Der Mechaniker, der von morgens bis abends alles gibt, und dann sieht er da die zwei kämpfenden Ochsen, die Sekunden verlieren, möglicherweise sogar Teile, weil sie sich gegenseitig ins Auto fahren. Das bringt Unruhe“, warnt Schumacher.
So oder so: Noch blieb den dem Ferrari-Duo um Hamilton und Charles Leclerc teaminterne Unfälle erspart. Sollte es so weit kommen, steht Vasseur wohl vor einer schwierigen Entscheidung ...
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