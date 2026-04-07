Hat Vasseurs Wort bei Lewis Hamilton kein Gewicht?

„Ferrari hat keine Chance“

Hamilton werde sein Ding durchziehen und sich kaum von den Leuten in der Box ins Gewissen reden lassen – auch nicht, wenn es um enge Zweikämpfe wie jenen in Japan geht. „Ich glaube, selbst wenn Fred Vasseur etwas sagen wollte, könnte er es gar nicht. Deshalb hat Ferrari da keine Chance. Hamilton wird das selbst entscheiden. Das macht natürlich was im Rennstall: Der Mechaniker, der von morgens bis abends alles gibt, und dann sieht er da die zwei kämpfenden Ochsen, die Sekunden verlieren, möglicherweise sogar Teile, weil sie sich gegenseitig ins Auto fahren. Das bringt Unruhe“, warnt Schumacher.