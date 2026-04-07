Blutige Osterbilanz: Raserei, Alkohol und Tote

Kuriose, aber nicht minder gefährliche Zwischenfälle rundeten das Chaos ab: Touristen wurden gleich zweimal von ihrem Navi auf gesperrte Forststraßen gelotst und blieben mit ihren Fahrzeugen im Schnee stecken. In der Steiermark flüchtete ein 18-Jähriger mit dem Motorrad sogar mitten durch eine Osterspeisensegnung vor der Polizei und gefährdete dabei zahlreiche Menschen.