Autos demoliert: Steinewerfer verschwand im Wald

Ein unbekannter Vandale trieb in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Zillertal sein Unwesen. Der Täter warf Steine auf ein Auto und riss dann bei einem anderen Wagen auch noch einen Scheibenwischer ab. Im Anschluss tauchte er in einem Wald unter. Eine polizeiliche Fahndung verlief erfolglos.
War es ein gezielter Angriff gegen die Fahrzeugbesitzer oder wählte der Vandale die Autos rein zufällig aus, um an diesen seiner Zerstörungswut freien Lauf lassen zu können? Hinsichtlich des Motivs steht die Polizei nach dem nächtlichen Vandalenakt noch vor einem Rätsel.
Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ.
Die Ermittler
Notruf um kurz nach 1 Uhr
Um 1.10 Uhr war bei der Polizeiinspektion in Mayrhofen ein Notruf eingelangt. Der Anrufer meldete, dass ein unbekannter Täter in der Jakob-Moser-Straße Steine auf ein geparktes Fahrzeug geworfen und bei einem anderen Wagen einen Scheibenwischer abgerissen hatte.
Ermittlungen zur Ausforschung des Täters
Anschließend sei der Vandale in den angrenzenden Wald geflüchtet. Dort konnte der Unbekannte auch untertauchen. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Ermittlungen laufen!
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