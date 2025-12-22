Forschen ist „nice“: Maturanten stöbern im Archiv

Auszeichnung für Arbeiten zur Kärntner Geschichte

Die beiden jungen Leute haben aber jetzt schon gezeigt, wie „nice“ – so würde man in der Jugendsprache die spannende, großartige Forschungsarbeit beschreiben – das Stöbern in Archiven ist. Großartig fanden auch Historiker Wilhelm Wadl, der Direktor des Geschichtsvereins, und Universitätsprofessor Werner Drobesch die Arbeiten der beiden Maturanten. Der Geschichtsverein zeichnete Worsch und Maier für deren Forschungsarbeiten aus – mit jeweils 300 Euro und einer dreijährigen Gratismitgliedschaft im Geschichtsverein.