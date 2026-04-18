Kärntner buchen fleißig ihren Sommerurlaub

Kroatien und Italien, aber auch Ägypten und die Türkei: Beim Sommerurlaub sind die Kärntner zwar sparsam, aber auch keine Pfennigfuchser. Trotz Unsicherheiten in der Welt, wird fleißig gebucht – auch in den Osten.
„Derzeit ist die Unsicherheit bei den Buchungen nicht wirklich stark spürbar“, erklärt Ingo Hitzenhammer, Sprecher der Kärntner Reisebüros. Trotz prekärer Wirtschaftslage sind die Kärntner nicht zurückhaltend im Bezug auf ihr Buchungsverhalten. Zwar werde heuer grundsätzlich weniger geurlaubt als in den Jahren 2024 und 2025, aber die „Dahamas“ seien heuer trotzdem nicht Reiseziel Nummer 1.
Was den Kärntnerinnen und Kärntnern dabei am wichtigsten ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Sie sind sparsam, aber nicht um jeden Preis“, sagt der Reise-Experte.
Sorge um Flugstreiks oder Terror
Auch die geopolitische Lage scheint die Kärntner nicht von ihrem Fernweh abzuhalten. Im Sommer sei Dubai etwa ohnehin nicht sonderlich beliebt. Kritische Drehkreuze werden ohnehin gemieden. Wie in den Vorjahren fliegen die Kärntner trotzdem – etwa nach Mallorca. „Der Flug ab Klagenfurt ist natürlich gefragt.“ Ziele mit einer bequemen Anreise sind generell bei der Wahl vorne dabei. „Deswegen lieben die Kärntner Italien und Kroatien“, weiß Hitzenhammer.
Aktuell heißt es aber Abwarten, ob, wann und wie Flüge oder Pauschalreisen von Verschiebungen oder Reisewarnungen betroffen sind. „Wer bei einem heimischen Reisebüro bucht, muss sich ohnehin keine Sorgen machen. Wir halten unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand.“ Flugverschiebungen oder andere Änderungen bei der Reise werden direkt weitergeben. „Kommt es zum Ernstfall, ist dieses Service die paar Euro mehr wert, die eine Reisebuchung im Reisebüro vermeintlich kostet“, betont Hitzenhammer. Die Österreichische Pauschalreiseregelung sei besonders streng, was Konsumenten zu Gute kommt: „Ausländische Anbieter im Internet können diesen Service nie leisten.“ Da stehe man als Reisender am Ende im Regen.
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