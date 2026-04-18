Kärntner buchen fleißig ihren Sommerurlaub

Aktuell heißt es aber Abwarten, ob, wann und wie Flüge oder Pauschalreisen von Verschiebungen oder Reisewarnungen betroffen sind. „Wer bei einem heimischen Reisebüro bucht, muss sich ohnehin keine Sorgen machen. Wir halten unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand.“ Flugverschiebungen oder andere Änderungen bei der Reise werden direkt weitergeben. „Kommt es zum Ernstfall, ist dieses Service die paar Euro mehr wert, die eine Reisebuchung im Reisebüro vermeintlich kostet“, betont Hitzenhammer. Die Österreichische Pauschalreiseregelung sei besonders streng, was Konsumenten zu Gute kommt: „Ausländische Anbieter im Internet können diesen Service nie leisten.“ Da stehe man als Reisender am Ende im Regen.