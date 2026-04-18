Staubexplosion in Werkstatt: 75-Jähriger im Spital

Bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer ist es am Freitagnachmittag im Bezirk Villach-Land zu einer Staubexplosion gekommen, wobei ein 75-Jähriger verletzt wurde und ins Krankenhaus geflogen werden musste.
Freitagnachmittag war ein 75-Jähriger im Bezirk Villach-Land gerade dabei, in einem Werkstattgebäude Arbeiten mit einem Winkelschleifer durchzuführen, als es plötzlich – aus bislang unbekannter Ursache – zu einer Staubexplosion kam.
Eine 66-Jährige, die sich in der Nähe aufhielt, wurde durch den Knall aufmerksam. Sie reagierte rasch, brachte den verletzten Mann aus dem Gebäude ins Freie und setzte sofort den Notruf ab.
Verletzter ins Krankenhaus geflogen
Der 75-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst sowie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers C11 medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.
Durch die Explosion kam es im Werkstattgebäude zu einer starken Rauchentwicklung, was einen umfangreichen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Die Freiwilligen Feuerwehren Arriach, Laastadt, Winklern/Einöde und Afritz am See standen mit rund 100 Florianis im Einsatz.
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