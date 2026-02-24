Gläubiger wollen 136 Mio. Euro von Tankstellen

Schulden könnten noch steigen

Bei der Julius Stiglechner GmbH haben 168 Gläubiger Insolvenzforderungen in Höhe von 128,5 Millionen Euro angemeldet. 65 Prozent davon entfallen auf Finanzgläubiger, 23 Prozent auf Lieferanten, knapp sieben Prozent auf die öffentliche Hand – und der Rest auf Dienstnehmer, Dienstleister und Vermieter. Rund 122,5 Millionen Euro davon wurden anerkannt, der Rest wird vom Insolvenzverwalter vorerst bestritten. Allerdings ist noch mit nachträglichen Anmeldungen von weiteren fast 16 Millionen Euro zu rechnen.