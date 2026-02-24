Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum

„Kein Platz für russisches Öl in einer freien Welt“

Selenskyj rief die Europäer am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges auf, geplante Hilfen für die Ukraine und neue Sanktionen rasch zu beschließen. „Es darf in der freien Welt keinen Platz geben für russisches Öl, russische Tanker, russische Banken“, sagte er vor dem Europaparlament. Die EU müsse für die Unterstützung der Ukraine mit den USA zusammenarbeiten, betonte Selenskyj. Es sei „keine einfache Aufgabe, unter den aktuellen Bedingungen die transatlantische Zusammenarbeit zu erhalten“, sagte der 48-Jährige. Sanktionen und Hilfen seien nur wirksam, wenn die USA an Bord seien.