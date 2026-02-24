Festnahme nahe Koblenz
Verdächtiger 32 Jahre nach Mord ausgeforscht
Fast 32 Jahre nach dem Mord an einer US-Touristin in Koblenz hat die Polizei noch einen Verdächtigen ausgeforscht. Der Deutsche sei am Montag in seiner Wohnung festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Seine DNA-Spuren wurden an Asservaten gefunden.
Die US-Touristin Amy Lopez (24) war am 26. September 1994 unterhalb der Festung Ehrenbreitstein (Rheinland-Pfalz) ermordet worden. Kinder hatten ihre Leiche wenig später beim Spielen gefunden. „Das Opfer war weitgehend entkleidet und wies schwere Kopfverletzungen, mehrere Messerstiche am Oberkörper und Strangulationsmerkmale auf“, berichtete die Staatsanwaltschaft Koblenz. Nach früheren Angaben der Polizei war die Frau auch Opfer eines Sexualverbrechens.
Ein Mörder wurde zunächst aber nicht gefunden. 2024 teilten Ermittlerinnen und Ermittler mit, bei der Überarbeitung des Falls mit modernen Methoden männliche DNA-Spuren an Asservaten gefunden zu haben. Im September 2025 wurden schließlich Fotos von Gegenständen veröffentlicht, die der Täter an sich genommen haben könnte.
Man habe ein Täterprofil erstellt und sei zu dem Schluss gekommen, dass der Mann damals „mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter zwischen 18 und 35 Jahren“ gewesen sei. Er habe keinen persönlichen Bezug zum Opfer, aber „Vorkenntnisse in Gewalt- oder Sexualdelikten“ gehabt.
Ganz richtig war diese Analyse offenbar nicht, zumindest stimmt das Alter des Verdächtigen nicht mit dem Profil überein. Der Festgenommene ist bereits 81 Jahre alt, demnach war der mutmaßliche Mörder bei der Tat fast 50.
