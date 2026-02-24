Tatverdächtige (18) beschrieb KI Gewaltszenarien

Die Beiträge der mutmaßlichen Schützin wurden laut Berichten bei einer automatisierten Überprüfung erfasst. Daraufhin wurde intern bei OpenAI diskutiert, ob eine reale Bedrohung existiert oder nicht. Letztlich habe man sich dagegen entschieden, die kanadischen Behörden einzuschalten, hieß es. Das US-amerikanische Softwareunternehmen habe die Polizei dann nach der Tat kontaktiert und unterstütze jetzt die Ermittlungen. Man wäge das Risiko von Gewalt gegen den Schutz der Privatsphäre ab, wurde mitgeteilt. Dabei werde auch die mögliche Belastung für Betroffene berücksichtigt, die durch ein unnötiges Einschalten der Polizei entstehen könne.