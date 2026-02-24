Vorteilswelt
Nach Derby-Eklat:

Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus

Bundesliga
24.02.2026 13:15
100.000 Euro Strafe und Stadion-Teilsperren für Rapid
100.000 Euro Strafe und Stadion-Teilsperren für Rapid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hat nach den Derby-Randalen vom 15. Februar die erwartet deftigen Strafen gegen Rapid ausgesprochen. Wie am Dienstag vermeldet wurde, erhielten die Grün-Weißen eine Geldstrafe von 100.000 Euro sowie Stadionteilsperren bei drei Top-Heimspielen gegen die Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz oder den LASK. Rapid wird dagegen keinen Protest einlegen. Die „Veilchen“ müssen wegen nicht genehmigter Verwendung von Pyrotechnik 48.400 Euro bezahlen.

0 Kommentare

Für Rapid wird nun eine nach den Derby-Ausschreitungen von September 2024 ausgesprochene bedingte Sanktion schlagend, wonach der Block West plus Nebenbereiche und der gegenüberliegende Sektor – damit dort kein alternativer Fansektor eingerichtet werden kann – für drei Topspiele gesperrt sind. Damit sinkt die Gesamtkapazität des Allianz Stadions um mehr als die Hälfte. Betroffen davon ist die Partie in der letzten Runde des Grunddurchgangs am 8. März gegen Red Bull Salzburg.

Die Beschlüsse des Senats 1:

  • Widerruf der bedingten Strafe vom Urteil vom 1. Oktober 2024, wodurch der SK Rapid bei den kommenden drei Heimspielen gegen FK Austria Wien, FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz oder LASK die Heimfansektoren (Sektoren 15 – 18) und aus Sicherheitsgründen auch die neben dem Gästesektor befindlichen Sektoren 4 und 5 sperren muss. Es darf kein alternativer Heimfansektor gebildet werden und der Gästefansektor auch nicht für Heimfans genutzt werden.
  • Es wird eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro ausgesprochen.
  • Zudem wird als verpflichtende Sicherheitsmaßnahme festgelegt, dass für die nächsten drei Jahre ab verbandsinterner Rechtskraft keine Gästefans bei Wiener Derbys in der Generali Arena zugelassen sind. Diese Maßnahme gilt auch für Spiele des SK Rapid II.

Wann die anderen beiden Partien mit Stadion-Teilsperren über die Bühne gehen, ist noch offen. Theoretisch könnte das erst in der kommenden Saison der Fall sein – und zwar dann, wenn Salzburg, Sturm, der LASK und die Austria in der Meistergruppe landen, Rapid in der Qualifikationsgruppe weiterspielen muss und es auch in einem Europacup-Play-off nicht zu einem Heimspiel Rapids gegen einen Verein aus diesem Quartett kommt.

Rapid-Fans sorgten für Spielunterbrechung
Rapid-Fans hatten beim 0:2 vor eineinhalb Wochen im Austria-Stadion in den letzten Spielminuten Böller und andere pyrotechnische Gegenstände aufs Feld geworfen. Einige dieser Gegenstände landeten auch im angrenzenden Sektor, die Partie wurde vom Referee für rund zehn Minuten unterbrochen. Es war das erste Derby nach vier Kräftemessen der Erzrivalen, bei dem wieder Auswärtsfans zugelassen waren.

Lesen Sie auch:
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
16.02.2026
Krone Plus Logo
Derby-Desaster
Rapid ist nicht nur bei den eigenen „Fans“ hilflos
16.02.2026

Bereits am Tag danach verkündete Rapid, in den kommenden drei Jahren bei Auswärtsderbys davon Abstand zu nehmen, das Kartenkontingent für den Gästesektor abzurufen. Diese Entscheidung wurde von der Liga nun als verpflichtende Sicherheitsmaßnahme festgelegt, die Maßnahme gilt auch für Spiele von Rapid II.

Rapid gab bereits bekannt, die Urteile des Strafsenats nicht zu beeinspruchen. Weiters hieß es in der Mitteilung: „Der SK Rapid bedauert, dass durch das Fehlverhalten einzelner Personen dem Klub nicht nur ein signifikanter wirtschaftlicher Schaden entsteht, sondern nun auch viele Fans, die sich stets korrekt verhalten haben, aufgrund der Sektorsperren von den Konsequenzen betroffen sind. Zudem wird der SK Rapid weiter eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und jede Unterstützung leisten, um zur Identifizierung jener Personen, die Böller und Leuchtraketen abgefeuert haben, beizutragen.“

Bundesliga
24.02.2026 13:15
