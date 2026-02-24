Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus

Rapid gab bereits bekannt, die Urteile des Strafsenats nicht zu beeinspruchen. Weiters hieß es in der Mitteilung: „Der SK Rapid bedauert, dass durch das Fehlverhalten einzelner Personen dem Klub nicht nur ein signifikanter wirtschaftlicher Schaden entsteht, sondern nun auch viele Fans, die sich stets korrekt verhalten haben, aufgrund der Sektorsperren von den Konsequenzen betroffen sind. Zudem wird der SK Rapid weiter eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und jede Unterstützung leisten, um zur Identifizierung jener Personen, die Böller und Leuchtraketen abgefeuert haben, beizutragen.“