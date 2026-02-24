RB Leipzig bestätigt: ÖFB-Kicker fällt vorerst aus

Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
Neue Verletzungssorgen rund um Xaver Schlager. Der ÖFB-Kicker wird seinem Verein RB Leipzig vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Klub am Dienstag mit.
Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) am Samstag musste Leipzig-Mittelfeldspieler Schlager bereits mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt werden.
Nun haben die Leipziger mitgeteilt, dass der Österreicher aufgrund der Verletzung „wenige Wochen“ ausfallen werde. Dies sei das Resultat einer „eingehenden Untersuchung“. Der ÖFB-Legionär beginnt nun mit einem individuellen Reha-Programm.
