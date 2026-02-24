Rückenbeschwerden! ÖSV-Adler Hörl fehlt am Kulm

Hiobsbotschaft für Fans der österreichischen Skisprung-Asse: Jan Hörl, der an der Seite von Stephan Embacher Super-Team-Olympia-Gold gewonnen hat, wird am Wochenende beim ersten Weltcup-Skifliegen der Saison auf dem Kulm fehlen. Der 27-jährige Salzburger klagt über Rückenbeschwerden und benötigt eine therapeutische Abklärung.
Hörl wird frühestens in Lahti (6. März) wieder im ÖSV-Aufgebot stehen, teilte Ski Austria in einer Mitteilung am Dienstag mit.
ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl zum Fehlen von Hörl: „Er braucht etwas Zeit, um dann hoffentlich in voller Stärke in den Weltcup zurückzukommen. Nach seiner Goldenen bei den Spielen ist diese zusätzliche Ruhephase auf jeden Fall sinnvoll.“ Mit am Start sind neben Embacher u.a. Stefan Kraft, der sich vor zwei Jahren an gleicher Stelle zum Skiflug-Weltmeister gekürt hat, und auch Daniel Tschofenig.
