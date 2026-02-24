Rückenbeschwerden! ÖSV-Adler Hörl fehlt am Kulm

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl zum Fehlen von Hörl: „Er braucht etwas Zeit, um dann hoffentlich in voller Stärke in den Weltcup zurückzukommen. Nach seiner Goldenen bei den Spielen ist diese zusätzliche Ruhephase auf jeden Fall sinnvoll.“ Mit am Start sind neben Embacher u.a. Stefan Kraft, der sich vor zwei Jahren an gleicher Stelle zum Skiflug-Weltmeister gekürt hat, und auch Daniel Tschofenig.