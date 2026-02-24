Vorteilswelt
Nach Gläubiger-Antrag

Wieder schlitterte ein Friseursalon in die Pleite

Tirol
24.02.2026 13:40
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar (Symbolbild).
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar (Symbolbild).
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schon wieder erwischte es einen Friseur: Nachdem in der Vorwoche in Innsbruck ein Betrieb pleitegegangen war, schlitterte jetzt ein Salon in Hall in Tirol in die Insolvenz. Ob der Betrieb – zwei Mitarbeiter sind betroffen – fortgeführt werden kann, steht derzeit noch in den Sternen.

Über das Vermögen der Firma „Salon Carla Zimmermann KG“ mit Sitz in Hall sei ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, vermeldeten der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Das Unternehmen könne den „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, so der AKV weiter.

Die Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.

Kreditschutzverband von 1870

Gläubiger stellte Antrag bei Gericht
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei laut Kreditschutzverband von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bei Gericht eingebracht worden. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, hieß es.

Kann Betrieb fortgeführt werden?
Von der Insolvenz seien zwei Mitarbeiter betroffen. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, betont der Kreditschutzverband von 1870.

Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten seien momentan noch keine Details bekannt.

Friseur-Pleite erst in Innsbruck
Erst in der Vorwoche war ein Friseur in Innsbruck in die Pleite geschlittert. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung soll dem Betrieb, der fünf Mitarbeiter beschäftigt, wieder auf die Beine helfen.

Tirol

