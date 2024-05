Jaecoo J7: Noch China oder schon Land Rover?

Und so fährt sich der Jaecoo J7

Ein paar kurze Runden konnten wir im J7 drehen. Dabei zeigte er sich komfortabel abgestimmt, ohne sportliche Ambitionen. Die Lenkung ist gefühlsarm, das Fahrwerk weich. Einem Range Rover Evoque wird er nicht hinterherkommen, einem BMW X1 erst recht nicht. Auf einem Offroadgelände schluckte das Fahrwerk aber erstaunlich viel weg und hielt in Sachen Komfort absolut die Contenance. Vielleicht wird die Abstimmung auch noch etwas nachgeschärft. Ein Markensprecher kündigte an, dass alle zwei Jahre größere Modellüberarbeitungen erfolgen sollen, dazwischen zusätzlich kleinere Updates.