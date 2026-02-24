Heimische Bierbrauer beklagen Durststrecke

Das Absatzminus ist auch mit weniger Ausgehabenden zu erklären. Zwei Drittel sagen laut einer Umfrage des Brauereiverbands, dass sie einen freien Abend am liebsten zu Hause verbringen. 55 Prozent geben an, weniger häufig als früher in Lokale zu gehen. Auch wenn der Konsum im Gasthaus weniger einbrach, als im Einzelhandel. In den Supermärkten belastet die Hersteller vor allem der extrem hohe Aktionsanteil. „Wir können die gestiegenen Kosten bisher nicht weitergeben“, so der Branchenvertreter.