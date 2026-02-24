„Didi“ Elsneg kennt den Weg in die Bundesliga

Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
Nach Derby-Eklat:
Lange hat sich die Vienna Zeit gelassen, um einen neuen Chef für die sportlichen Agenden anzuheuern. Mit Dieter Elsneg will man endlich den Richtigen gefunden haben. Der 36-Jährige kennt viele der Spieler, aus GAK-Zeiten auch das Erfolgsrezept für den Aufstieg. Die „Krone“ hat den neuen blau-gelben Sportboss getroffen.
Ein Traditionsverein, der aus nicht-sportlichen Gründen bis in den Amateurfußball purzelte. Kommt Ihnen das bekannt vor, Herr Elsneg? „Ja, da gibt es schon einige Parallelen. Aber auch genug Unterschiede, sodass man seine eigene Route finden muss“, schmunzelte Viennas Neo-Sportchef.
