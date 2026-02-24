„Didi“ Elsneg kennt den Weg in die Bundesliga

Lange hat sich die Vienna Zeit gelassen, um einen neuen Chef für die sportlichen Agenden anzuheuern. Mit Dieter Elsneg will man endlich den Richtigen gefunden haben. Der 36-Jährige kennt viele der Spieler, aus GAK-Zeiten auch das Erfolgsrezept für den Aufstieg. Die „Krone“ hat den neuen blau-gelben Sportboss getroffen.