Das ist das Erfolgsgeheimnis der Zaric-Altacher

Seit der Liga-Reform zur Saison 2018/2019 gilt der Grundsatz: Altach spielt in der Qualigruppe gegen den Abstieg. Doch das könnte im Frühjahr 2026 erstmals anders sein. Mitverantwortlich dafür: Neo-Trainer Ongjen Zaric. Die „Krone“ weiß, was der 37-Jährige besonders gut macht!
Vier Spiele, drei Siege, ein Remis! Nie in der Bundesliga-Geschichte des SCR Altach hat ein Trainer in den ersten vier Spielen solche Erfolge gefeiert wie Ognjen Zaric. Der aus Tirol stammende Coach schien zwar vor seiner Verpflichtung da und dort als möglicher Altach-Trainer auf. An die Verpflichtung des 37-Jährigen wollte aber kaum jemand wirklich glauben. Die Vita des neuen Altach-Coaches las sich bescheiden.
