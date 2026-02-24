Das ist das Erfolgsgeheimnis der Zaric-Altacher

Vier Spiele, drei Siege, ein Remis! Nie in der Bundesliga-Geschichte des SCR Altach hat ein Trainer in den ersten vier Spielen solche Erfolge gefeiert wie Ognjen Zaric. Der aus Tirol stammende Coach schien zwar vor seiner Verpflichtung da und dort als möglicher Altach-Trainer auf. An die Verpflichtung des 37-Jährigen wollte aber kaum jemand wirklich glauben. Die Vita des neuen Altach-Coaches las sich bescheiden.