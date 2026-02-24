Vorteilswelt
Novum in Bundesliga

Warum der Teller heuer eher billig abzugeben ist

Steiermark
24.02.2026 12:30
Jusuf Gazibegovic stemmte schon zweimal den Teller.
Jusuf Gazibegovic stemmte schon zweimal den Teller.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Mit Tabellenführer Salzburg und Verfolger Sturm stehen zwei Topklubs bereits in der Meistergruppe. Mit Ruhm bekleckert haben sich die beiden Teams bislang aber nicht. Seit Einführung der Liga-Zweiteilung in der Saison 2018/19 hatten die Spitzenteams nach 20 Runden noch nie so wenige Punkte auf dem Konto.

Belmin Beganovic war es vorbehalten, Sturm in die Meistergruppe zu schießen. Der 21-jährige Stürmer, kein Mann großer Worte, ließ mit seinem Elfertor beim 1:0 am Sonntag gegen Schlusslicht BW Linz Taten sprechen. Damit hat der auf Platz zwei liegende Meister zwei Runden vor Schluss das Top-6-Ticket fix in der Tasche. Mit 34 Punkten nach 20 Runden liegt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch zwei Zähler hinter Salzburg. Seit Einführung der Zweiteilung 2018/19 hatten die Liga-Führenden bzw. Top-Mannschaften zu diesem Zeitpunkt nie mehr so wenige Punkte auf dem Konto.

Steiermark
24.02.2026 12:30
Steiermark

