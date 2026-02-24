Warum der Teller heuer eher billig abzugeben ist

Belmin Beganovic war es vorbehalten, Sturm in die Meistergruppe zu schießen. Der 21-jährige Stürmer, kein Mann großer Worte, ließ mit seinem Elfertor beim 1:0 am Sonntag gegen Schlusslicht BW Linz Taten sprechen. Damit hat der auf Platz zwei liegende Meister zwei Runden vor Schluss das Top-6-Ticket fix in der Tasche. Mit 34 Punkten nach 20 Runden liegt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch zwei Zähler hinter Salzburg. Seit Einführung der Zweiteilung 2018/19 hatten die Liga-Führenden bzw. Top-Mannschaften zu diesem Zeitpunkt nie mehr so wenige Punkte auf dem Konto.