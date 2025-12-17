Vorteilswelt
Prüfung läuft

Diese 23 Unimarkt-Filialen will Spar übernehmen

Oberösterreich
17.12.2025 14:25
Die Unimärkte stehen zum Verkauf.
Die Unimärkte stehen zum Verkauf.(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI)

Der Nahversorger Unimarkt zieht sich aus dem Filialgeschäft zurück und verkauft alle seine 91 Filialen. Für rund die Hälfte der Standorte gibt es derzeit Interessenten – und nun ist klar, welche Unimärkte Handelsriese Spar übernehmen will. Es geht um 23 Supermärkte.

Ende September gab der oberösterreichische Lebensmittelhändler Unimarkt bekannt, sich komplett aus dem Filialgeschäft zurückzuziehen – die „Krone“ berichtete. 91 Unimärkte in ganz Österreich stehen seitdem zum Verkauf. Mitarbeiter und Kunden bangen seither um ihre Arbeitsplätze beziehungsweise Nahversorger.

Anmeldung bei Wettbewerbsbehörde
Für knapp die Hälfte der Unimarkt-Standorte haben sich bis dato Interessenten gefunden: Die Rewe-Gruppe (zu ihr gehört etwa Billa) will 21 übernehmen, Spar 23. Letzterer hat den geplanten Kauf der Filialen am Mittwoch offiziell bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet – daher ist nun erstmals bekannt, welche Standorte Spar übernehmen will. Fünf davon befinden sich in Oberösterreich, es handelt sich dabei um die Unimärkte in Gallneukirchen, Hagenberg, Hellmonsödt, Steyr und Windischgarsten.

Diese Unimärkte will Spar übernehmen

  1. Adnet 400, 5421 Adnet
  2. Altaussee 160, 8992 Altaussee
  3. Ischlerstraße 317, 8990 Bad Aussee
  4. Hauptplatz 22-25, 8330 Feldbach/Thaller
  5. Dr.-Rennerstraße 1, 4210 Gallneukirchen
  6. Waltendorfer Hauptstraße 121, 8042 Graz/Waltendorf
  7. Hauptstraße 69, 4232 Hagenberg
  8. Heiligeneich, Raiffeisenplatz 7, 3452 Atzenbrugg
  9. Untere Gewerbezeile 1, 4202 Hellmonsödt
  10. Gewerbepark Süd 1, 3052 Innermanzing
  11. Kellau 195, 5431 Kuchl
  12. Ludersdorf 193, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf
  13. Hauptstraße 570, 3034 Maria Anzbach
  14. Grimburgstraße 2, 3124 Oberwölbling
  15. Sebersdorf 312, 8272 Sebersdorf
  16. Oberwarterstraße 339, 7535 St. Michael im Burgenland
  17. Stey/Christkindl, Aschacherstraße 25, 4400 Steyr
  18. Thalstraße 301, 8051 Thal
  19. Stubalpenstraße 10, 8741 Weisskirchen
  20. Gleinkerseestraße 32, 4580 Windischgarsten
  21. Stadtplatz 6, 8680 Mürzzuschlag
  22. Lendplatz 395, 8970 Schladming
  23. Bräuhof 42, 8993 Grundlsee

Vier Wochen Zeit für Prüfung
Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat nun vier Wochen Zeit, die beantragen Übernahmen zu prüfen. „Die BWB erstellt für jeden einzelnen Standort eine wettbewerbliche Beurteilung“, heißt es von der Behörde. „Der Rückzug Unimarkts bewirkt auch gegenüber der vorgelagerten Lieferkette eine weitere Erhöhung der Marktkonzentration, was seitens der BWB bei der wettbewerblichen Beurteilung ebenfalls berücksichtigt wird“, so die BWB weiter. Die vier größten Lebensmittelhändler hätten bereits vor dem Unimarkt-Aus eine „starke Verhandlungsmacht“ gegenüber den Lieferanten gehabt.

Bis Jahresende will Unimarkt eine Entscheidung über alle Filialen treffen. Abzüglich der Standorte, an denen Spar und Rewe interessiert sind, bleiben immer noch 47 vakante Standorte übrig. Ihre Zukunft bleibt ungewiss.

Oberösterreich

