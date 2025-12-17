Diese 23 Unimarkt-Filialen will Spar übernehmen

Anmeldung bei Wettbewerbsbehörde

Für knapp die Hälfte der Unimarkt-Standorte haben sich bis dato Interessenten gefunden: Die Rewe-Gruppe (zu ihr gehört etwa Billa) will 21 übernehmen, Spar 23. Letzterer hat den geplanten Kauf der Filialen am Mittwoch offiziell bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet – daher ist nun erstmals bekannt, welche Standorte Spar übernehmen will. Fünf davon befinden sich in Oberösterreich, es handelt sich dabei um die Unimärkte in Gallneukirchen, Hagenberg, Hellmonsödt, Steyr und Windischgarsten.