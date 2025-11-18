„Shrinkflation“: Bis zu 15.000 Euro Strafe drohen

Packungen mit weniger Inhalt bei gleichem Preis: Diese „Shrinkflation“ sorgt regelmäßig für Ärger bei Supermarktkunden. Die Regierung will mit einem neuen Gesetz gegen solche versteckten Preiserhöhungen vorgehen. Am heutigen Dienstag soll der Entwurf präsentiert werden, die „Krone“ kennt die Eckpunkte.
Der Entwurf, an dem lange gefeilt wurde, soll gleich dem Parlament zugeleitet werden, auch wenn er noch nicht diese Woche beschlossen werden kann. Ein Beschluss ist aber noch heuer vorgesehen, damit das Gesetz im ersten Quartal 2026 in Kraft treten kann.
Kennzeichnung für 60 Tage
Eine Maßnahme darin soll der Transparenz dienen: Wenn in einer Packung schon weniger Inhalt zum gleichen oder gar einem höheren Preis drin ist, soll das wenigstens klar ausgeschildert sein. Geplant ist, dass „Shrinkflation“ 60 Tage lang verpflichtend gekennzeichnet werden muss, wie die „Krone“ aus Verhandlungskreisen erfuhr.
Greißler bei Strafen ausgenommen
Bei Vergehen dagegen drohen Strafen von bis zu 15.000 Euro. Gezielt davon ausgenommen werden davon aber kleine Greißler. Für die Anfangszeit ist zudem geplant, Missetäter nicht gleich zur Kasse zu bitten, sondern nach dem Prinzip „Beraten statt strafen“ vorzugehen.
Gleich von Beginn will die Regierung Tricks von Lebensmittelproduzenten unterbinden. Man habe „auf alles geschaut“, hieß es aus Verhandlerkreisen zur „Krone“. So seien etwa gesetzliche Schranken geplant, wenn Hersteller versuchen, die Rezeptur zu ändern, um die Kennzeichnungspflicht zu umgehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.