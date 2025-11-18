„Shrinkflation“: Bis zu 15.000 Euro Strafe drohen

Kennzeichnung für 60 Tage

Eine Maßnahme darin soll der Transparenz dienen: Wenn in einer Packung schon weniger Inhalt zum gleichen oder gar einem höheren Preis drin ist, soll das wenigstens klar ausgeschildert sein. Geplant ist, dass „Shrinkflation“ 60 Tage lang verpflichtend gekennzeichnet werden muss, wie die „Krone“ aus Verhandlungskreisen erfuhr.