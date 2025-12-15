„Kein Durchblick, wer Gemeindewohnung bekommt“

Gemeindeverband sieht die Sache differenziert

„Natürlich weiß ich als Präsident nicht im Detail, wie die Wohnungsvergabe in allen Tiroler Gemeinden in der Praxis tatsächlich gehandhabt wird“, sagt dazu Karl-Josef Schubert, Präsident des Gemeindeverbandes. Richtlinien des Landes würden von den Tiroler Gemeinden „selbstverständlich grundsätzlich beachtet“. Bei der Vergabe von Wohnungen, welche von den gemeinnützigen Wohnbauträgern (Neue Heimat, TIGEWOSI, GHS, etc.) verwaltet werden, sei es „immer üblich“, bei einer Neuvergabe einer Wohnung genau auf die Kriterien der Wohnbauförderung abzustellen und zu prüfen, ob diese vom künftigen Mieter auch erfüllt werden. „Darauf weisen die Gemeinnützigen auch bei Freiwerden einer Wohnung oder bei Verlängerung eines Mietvertrages deutlich hin.“