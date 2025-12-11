Beim Verkauf wird geförderte Wohnung zum Jackpot

Wohnungsdeal: Noch keine Beschlüsse bei NHT und IIG

Geplante Wohnungsverkäufe im großen Stil sind das Thema am zweiten Sitzungstag, der eigentlichen Budgetsitzung. Wie berichtet, sollen 170 Stadtwohnungen in der Langstraße in Innsbruck von der IIG zur Neuen Heimat „verschoben“ werden. Innsbrucks SP-Chef Benjamin Plach findet nichts Verwerfliches dran: „Es ist ja nicht so, dass öffentliches Eigentum in Buwog-Manier verscheppert wird. Wichtig ist: Für Stadt und Mieter ändert sich nichts!“