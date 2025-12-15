Tirol will Pionierrolle im Kampf gegen Diabetes

Ziel ist besseres Angebot auch in anderen Bezirken

In der ersten Phase des Tiroler Pilotprojektes werden Betroffene aus dem Raum Kufstein in ein neues Beratungs- und Behandlungsnetzwerk aufgenommen. Die Zuweisung erfolgt über die Hausärzte bzw. über die Diabetesambulanz des Bezirkskrankenhauses Kufstein. Angeboten werden daraufhin eine umfassende Diabetes- und Ernährungsberatung, die Teilnahme an Gruppenschulungen und telemedizinische Folgeberatungen für Betroffene. Die Laufzeit umfasst zwei Jahre. Die ersten Patientinnen und Patienten können ab Mitte nächsten Jahres über das Netzwerk betreut werden.