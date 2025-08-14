Wolf soll im Mühlviertel elf Schafe gerissen haben

Jungtiere brauchen Nahrung

Ob es sich um einen einzelnen Wolf gehandelt hatte oder ob möglicherweise mehrere Raubtiere zugeschlagen haben, könne nicht mit Gewissheit gesagt werden, so Engleder zum „ORF“. Im Bereich von Nieder- und Oberösterreich seien derzeit drei Wolfsrudel bekannt, jedes Rudel beansprucht ein Gebiet von rund 150 Quadratkilometer. Derzeit würden dort auch Jungtiere großgezogen, weshalb der Druck, Nahrung zu besorgen, groß sei, so Engleder weiter.