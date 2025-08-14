Vorteilswelt
Zu 99,9 Prozent sicher

Wolf soll im Mühlviertel elf Schafe gerissen haben

Oberösterreich
14.08.2025 13:46
Eine DNA-Analyse muss die Spuren bestätigen
Eine DNA-Analyse muss die Spuren bestätigen(Bild: Groh Klemens)

Schock in Schönau im Mühlkreis: Elf tote Schafe! Aufgrund der Spurenlage gehe man „zu 99,9 Prozent“ davon aus, dass der Täter ein Wolf war, Klarheit muss aber eine DNA-Analyse schaffen. Eine Abschusserlaubnis gebe es derzeit aber nicht, weil der Zaun nicht den Anforderungen entsprochen habe.

Großer Schreck am Mittwochmorgen in Schönau im Mühlkreis! Wie der „ORF OÖ“ berichtete, war es wohl ein Wolf gewesen, der die Herdentiere erlegt hatte.

Sonst immer im Stall
Die Schafe, die zu einer Betreuungseinrichtung gehörten, waren davor immer im Stall gehalten worden und waren nun zum ersten Mal auch in den Nachtstunden auf einer eingezäunten Weide. Ein Schaf hatte überlebt, musste dann aber notgeschlachtet werden.

Spuren deuten auf Wolf
Laut Philipp Engleder, Wolfsbeauftragter des Landes Oberösterreich, ist auf Grund der Spurenlage „mit 99,9 Prozent“ davon auszugehen, dass tatsächlich ein Wolf zugeschlagen habe. Bis ein Ergebnis der DNA-Proben vorliege, werde es aber noch dauern.

Jungtiere brauchen Nahrung
Ob es sich um einen einzelnen Wolf gehandelt hatte oder ob möglicherweise mehrere Raubtiere zugeschlagen haben, könne nicht mit Gewissheit gesagt werden, so Engleder zum „ORF“. Im Bereich von Nieder- und Oberösterreich seien derzeit drei Wolfsrudel bekannt, jedes Rudel beansprucht ein Gebiet von rund 150 Quadratkilometer. Derzeit würden dort auch Jungtiere großgezogen, weshalb der Druck, Nahrung zu besorgen, groß sei, so Engleder weiter.

Abschusserlaubnis nicht zur Debatte
Eine Abschusserlaubnis für den Wolf kommt nach Auskunft des Wolfbeauftragten nicht infrage. Denn der Zaun habe keinen fachgerechten Herdenschutz geboten, weshalb die rechtliche Basis dafür nicht gegeben sei.

