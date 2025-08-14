Wolf soll im Mühlviertel elf Schafe gerissen haben

Schock in Schönau im Mühlkreis: Elf tote Schafe! Aufgrund der Spurenlage gehe man „zu 99,9 Prozent“ davon aus, dass der Täter ein Wolf war, Klarheit muss aber eine DNA-Analyse schaffen. Eine Abschusserlaubnis gebe es derzeit aber nicht, weil der Zaun nicht den Anforderungen entsprochen habe.
Großer Schreck am Mittwochmorgen in Schönau im Mühlkreis! Wie der „ORF OÖ“ berichtete, war es wohl ein Wolf gewesen, der die Herdentiere erlegt hatte.
Sonst immer im Stall
Die Schafe, die zu einer Betreuungseinrichtung gehörten, waren davor immer im Stall gehalten worden und waren nun zum ersten Mal auch in den Nachtstunden auf einer eingezäunten Weide. Ein Schaf hatte überlebt, musste dann aber notgeschlachtet werden.
Spuren deuten auf Wolf
Laut Philipp Engleder, Wolfsbeauftragter des Landes Oberösterreich, ist auf Grund der Spurenlage „mit 99,9 Prozent“ davon auszugehen, dass tatsächlich ein Wolf zugeschlagen habe. Bis ein Ergebnis der DNA-Proben vorliege, werde es aber noch dauern.
Jungtiere brauchen Nahrung
Ob es sich um einen einzelnen Wolf gehandelt hatte oder ob möglicherweise mehrere Raubtiere zugeschlagen haben, könne nicht mit Gewissheit gesagt werden, so Engleder zum „ORF“. Im Bereich von Nieder- und Oberösterreich seien derzeit drei Wolfsrudel bekannt, jedes Rudel beansprucht ein Gebiet von rund 150 Quadratkilometer. Derzeit würden dort auch Jungtiere großgezogen, weshalb der Druck, Nahrung zu besorgen, groß sei, so Engleder weiter.
Abschusserlaubnis nicht zur Debatte
Eine Abschusserlaubnis für den Wolf kommt nach Auskunft des Wolfbeauftragten nicht infrage. Denn der Zaun habe keinen fachgerechten Herdenschutz geboten, weshalb die rechtliche Basis dafür nicht gegeben sei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.