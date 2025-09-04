Zehn tote Schafe gehen aufs Konto eines Wolfes

Zehn tote Schafe auf der Weide zurückgelassen, ein weiteres verschleppt und verspeist – für das „Massaker“ von Schönau im Mühlkreis ist ein Wolf aus „nördlicher Quellpopulation“ verantwortlich. Das hat jetzt die Auswertung der an den Kadavern abgenommenen Genspuren ergeben.
Einen Abschussbefehl für den Isegrim, der vermutlich aus einem der benachbarten Rudel an der Grenze zu Niederösterreich stammt, gibt es allerdings nicht. Kommissar DNA hat zwar in diesem Fall den Wolf als Täter überführt, in anderen aktuellen Fällen – zumindest im Zweifel – freigesprochen. So wurden am Kadaver eines Kalbes und an den Wunden eines verletzten Jungrindes in Rosenau am Hengstpass nur Genspuren von einem Fuchs und einem Hund sichergestellt. Diese Tiere waren Ende Juli attackiert worden.
Beweislage ist oft schlecht
Und auch in Laussa, wo wenige Tage vor den Angriffen von Rosenau drei Schafe gerissen worden waren, konnte nur noch nachgewiesen werden, dass sich Füchse an den toten Weidetieren gütlich getan hatten. Das gleiche Ergebnis gab es auch bei einem gerissenen Kalb in Gutau und einem toten Schaf in Sandl, die Anfang Juni umgekommen waren.
Falsche Verdächtigungen
Heuer gingen beim Wolfsmanagement des Landes Oberösterreich bisher 95 Meldungen über Wolfssichtungen oder mutmaßliche Risse ein. Nur bei einem halben Dutzend davon war der Wolf sicher der Täter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.