Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

DNA-Analyse ergab

Zehn tote Schafe gehen aufs Konto eines Wolfes

Oberösterreich
04.09.2025 10:30
Niedlich für die einen, existenzbedrohend für andere (Symbolbild)
Niedlich für die einen, existenzbedrohend für andere (Symbolbild)(Bild: Ralph Frank)

Zehn tote Schafe auf der Weide zurückgelassen, ein weiteres verschleppt und verspeist – für das „Massaker“ von Schönau im Mühlkreis ist ein Wolf aus „nördlicher Quellpopulation“ verantwortlich. Das hat jetzt die Auswertung der an den Kadavern abgenommenen Genspuren ergeben. 

0 Kommentare

Einen Abschussbefehl für den Isegrim, der vermutlich aus einem der benachbarten Rudel an der Grenze zu Niederösterreich stammt, gibt es allerdings nicht. Kommissar DNA hat zwar in diesem Fall den Wolf als Täter überführt, in anderen aktuellen Fällen – zumindest im Zweifel – freigesprochen. So wurden am Kadaver eines Kalbes und an den Wunden eines verletzten Jungrindes in Rosenau am Hengstpass nur Genspuren von einem Fuchs und einem Hund sichergestellt. Diese Tiere waren Ende Juli attackiert worden. 

Beweislage ist oft schlecht
Und auch in Laussa, wo wenige Tage vor den Angriffen von Rosenau drei Schafe gerissen worden waren, konnte nur noch nachgewiesen werden, dass sich Füchse an den toten Weidetieren gütlich getan hatten. Das gleiche Ergebnis gab es auch bei einem gerissenen Kalb in Gutau und einem toten Schaf in Sandl, die Anfang Juni umgekommen waren.

Falsche Verdächtigungen
Heuer gingen beim Wolfsmanagement des Landes Oberösterreich bisher 95 Meldungen über Wolfssichtungen oder mutmaßliche Risse ein. Nur bei einem halben Dutzend davon war der Wolf sicher der Täter. 

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.333 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
149.726 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1645 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1297 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Donaupark
Klangwolke: Trommeln, Lichter und 100 Lautsprecher
DNA-Analyse ergab
Zehn tote Schafe gehen aufs Konto eines Wolfes
Schocker und Klebeband
Einbrecher hatte bedrohliches Werkzeug im Gepäck
Chef-Vertrag läuft aus
Linzer Airport im Anflug auf ersten Schicksalstag
„Wie Panenka“
„Krone“-Gewinner bezwingen Teamgoalie Schlager
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf