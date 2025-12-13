AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“

„Ich kann es offen sagen. Ich bin noch nicht zufrieden. Und das Wachstum, das uns vorhergesagt wird, ist auch ein bescheidenes“, sagt AMS-Chef Johannes Kopf angesprochen auf die aktuelle wirtschaftliche Situation. Zwar wachse die Wirtschaft heuer um 0,7 bis 0,9 Prozent, doch bei einer steigenden Bevölkerung sei das zu wenig. Kopf geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit 2026 stabil bleiben werde, „aber das kann uns nicht genügen – wir brauchen einen Wachstumschub, sonst wird uns das nicht gelingen.“