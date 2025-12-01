Arbeitslosigkeit steigt, vor allem rund um Städte

Warum Ballungsräume stärker betroffen sind

Auffallend ist die regionale Verteilung. Ein überdurchschnittlich starker Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigte sich in den Bezirken Innsbruck Stadt/Land (+10,4%) und Kufstein (+8,6%). „In den Tiroler Ballungsräumen überlagern sich mehrere Trends. Die wirtschaftliche Schwäche im Handel und in Teilen der Industrie trifft auf einen anhaltenden Zuzug in den Tiroler Zentralraum – das führt zu einem spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit“, erklärt die AMS-Geschäftsführerin. In den Bezirken Landeck (-5,0%), Kitzbühel (- 3,3%) und Lienz (-2,4 %) liegt die Arbeitslosigkeit hingegen unter dem Vorjahresniveau.