Künftig weniger Soldaten an Österreichs Grenzen

Das Thema Grenzraumkontrollen umfasst laut Karner im Wesentlichen drei Ebenen. Der erste „wesentliche Punkt“ sei der Schutz der EU-Außengrenzen. „Das ist auch entscheidend für ein Funktionieren des Asylpaktes, der Mitte nächsten Jahres in Kraft tritt.“ Die zweite Ebene ist die sogenannte Vorfeldfahndung, bei der österreichische Polizistinnen und Polizisten etwa im Rahmen der Operation Fox in den Transitländern am Westbalkan oder in Ungarn im Einsatz sind. Die dritte Ebene sei eben die sogenannte Schleierfahndung. Diese finde im Rückraum und nicht nur direkt an der Grenze statt, „um ganz gezielt Schlepper aus dem Verkehr ziehen zu können“.