Oberwart wahrt Chance auf Platzierungsrunde-Gewinn

Aufgrund der gleichzeitigen Niederlage von Tabellenführer Kapfenberg, der den personell geschwächten Klosterneuburg Dukes auswärts klar mit 76:86 unterlag und bereits zum dritten Mal in Folge ohne Punkte blieb, konnte Oberwart den Rückstand im Kampf um den Top-Seed für die Playoffs 2026 auf zwei Punkte verringern. Die Steirer haben aber bereits am Montag die nächste Chance, mit einem Heimsieg über den BC Vienna den Gewinn der Platzierungsrunde zu fixieren.