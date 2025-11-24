Minister in Kittsee: Neue Taktik im Grenzschutz

Migration im Oktober: 180 Aufgriffe statt fast 15.000

Derzeit verlaufen die Flüchtlingsströme meistens über die Balkan-Küstenroute. An der burgenländisch-ungarischen Grenze sind die positiven Auswirkungen deutlich zu spüren: Wurden im Oktober 2022 knapp 15.000 Aufgriffe verzeichnet, sind im Vergleichsmonat heuer nur etwas mehr als 180 illegal eingereiste Fremde registriert worden. Insgesamt sind seit Jänner dieses Jahres im Burgenland 2750 Flüchtlinge gestrandet. Ein Viertel der gemeldeten Migranten stellten einen Asylantrag, so die Bilanz des Innenministeriums.