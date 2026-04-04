Rekordler Gruen kommt mit einem Sieg nach Wien

Der Neo-Österreicher siegte in Boston in einem 15-km-Rennen, in dem er einen Kilometerschnitt von fast exakt drei Minuten lief. In Wien will Gruen am 19. April versuchen, seinen österreichischen Marathonrekord von 2:09:53 Stunden zu verbessern. Diesen hatte er im März 2025 auf einem Rundkurs im US-Bundesstaat New York aufgestellt.