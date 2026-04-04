Rekordler Gruen kommt mit einem Sieg nach Wien

Lauf-Ass Aaron Gruen hat eine perfekte Generalprobe für den Vienna City Marathon gefeiert. Der 27-Jährige siegte bei einem 15-Kilometer-Lauf in Boston in 45:01 Minuten.
Bereits im Jänner hatte Aaron Gruen bei einem Halbmarathon in Houston eine herausragende Form gehabt, damals in 61:14 einen neuen österreichischen Rekord erzielt. 15 Tage vor dem Vienna City Marathon, seinem ersten Saisonhöhepunkt, hat er diese gehalten.
Der Neo-Österreicher siegte in Boston in einem 15-km-Rennen, in dem er einen Kilometerschnitt von fast exakt drei Minuten lief. In Wien will Gruen am 19. April versuchen, seinen österreichischen Marathonrekord von 2:09:53 Stunden zu verbessern. Diesen hatte er im März 2025 auf einem Rundkurs im US-Bundesstaat New York aufgestellt.
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