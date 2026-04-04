Arsenal blamiert sich bei Zweitligist Southampton!

Was für eine Enttäuschung für die „Gunners“: Der FC Arsenal hat sich im FA-Cup-Viertelfinale sensationell mit einem 1:2 bei Zweitligist Southampton aus dem Bewerb verabschiedet!
Die von Ross Stewart (35. Minute) herbeigeführte 1:0-Pausenführung der „Saints“ wussten die Arsenal-Kicker durch Viktor Gyökeres (68.) noch zu beantworten.
Die erneute Führung der Hausherren durch Shea Charles (85.) blieb dann allerdings bis zum Schlusspfiff bestehen.
Nächste Titelchance verspielt
Damit verspielte der überlegene Premier-League-Spitzenreiter wenige Wochen nach der Final-Pleite im Liga-Cup gegen ManCity die nächste Titelchance.
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