In Hals gestochen! Ex-Olympia-Rodler ermordet

Kurz nach dem finalen Abschluss der Wintersport-Saison sorgt eine schreckliche Bluttat für Entsetzen in der weltweiten Familie der Renn-Rodler: Mit Oleh Avdieiev ist ein viele Jahre lang für die Ukraine sowohl im Weltcup als auch bei zwei Olympischen Spielen gestarteter Athlet im west-ukrainischen Lwiw brutal ermordet worden, wenige Tage vor seinem 53. Geburtstag ...
Avdieiev, der in seiner Karriere vor allem bei den Doppelsitzern aktiv gewesen war, agierte zuletzt in Diensten der Regierung der Ukraine. Als Rekrutierungsoffizier war er ukrainischen Medienberichten zufolge gemeinsam mit anderen Beamten mit der Kontrolle eines 26-Jährigen beschäftigt, als die Situation lautstark ausartete.
Plötzlich sei der von dem Trubel aufgeschreckte 34 Jahre alte Bruder des Kontrollierten aufgetaucht, woraufhin es zu einem Handgemenge kam – und der ältere der beiden Brüder (übrigens ein Zollbeamter!) den Ex-Olympia-Sportler mit einem Messer in den Hals gestochen und tödlich verletzt habe. Womöglich, so der Verdacht der Behörden, habe er seinem wehrpflichtigen Bruder zur Flucht verhelfen wollen.
„Gegen die Ukraine handelt, wer einen Soldaten tötet!“
Vonseiten des ukrainischen Verteidigungsministeriums hieß es in einer Stellungnahme zu der Bluttat, dass „gegen die Ukraine handelt, wer einen Soldaten tötet – ob an der Front oder im Hinterland!“ Wie der „Kyiv Independent“ dazu anmerkte, gibt es immer öfter Spannungen im Zusammenhang mit Rekrutierungsmaßnahmen in der Ukraine. Immerhin sind Männer zwischen 25 und 60 Jahren seit der Verhängung des Kriegsrechts nach dem Beginn der russischen Invasion ins Land wehrpflichtig.
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