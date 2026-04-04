In Hals gestochen! Ex-Olympia-Rodler ermordet

„Gegen die Ukraine handelt, wer einen Soldaten tötet!“

Vonseiten des ukrainischen Verteidigungsministeriums hieß es in einer Stellungnahme zu der Bluttat, dass „gegen die Ukraine handelt, wer einen Soldaten tötet – ob an der Front oder im Hinterland!“ Wie der „Kyiv Independent“ dazu anmerkte, gibt es immer öfter Spannungen im Zusammenhang mit Rekrutierungsmaßnahmen in der Ukraine. Immerhin sind Männer zwischen 25 und 60 Jahren seit der Verhängung des Kriegsrechts nach dem Beginn der russischen Invasion ins Land wehrpflichtig.