Hard und Krems komplettieren das Cup-Halbfinale!

Der HC Hard und UHK Krems haben sich am Samstag die letzten Tickets für das Final Four im Handball-Cup der Männer Ende April in der Sport Arena Wien gesichert!
Die Harder bezwangen Vöslau auswärts 23:22 (10:10), die Kremser ließen Zweitligist Eggenburg auswärts mit 31:21 (15:13) keine Chance.
Zuvor hatten sich bereits Titelverteidiger Schwaz mit einem 39:23 gegen Wels und Hollabrunn durch ein 41:37 gegen Cup-Rekordsieger Fivers Margareten für das Final-Event qualifiziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.