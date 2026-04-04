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Fast 4 Jahre vermisst

Deutscher Rucksack-Tourist starb auf Teneriffa

Ausland
04.04.2026 21:11
Das letzte Foto (Symbolbild), das Oliver Heise geschickt hatte, wurde auf Teneriffa aufgenommen. ...
Das letzte Foto (Symbolbild), das Oliver Heise geschickt hatte, wurde auf Teneriffa aufgenommen. Er war nur kurz davor dort angekommen.(Bild: David J. Engel – stock.adobe.com)
Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Von Heike Reinthaller-Rindler

Nun ist es traurige Gewissheit für seine Familie und seine Freunde: Der seit 2022 vermisste deutsche Rucksack-Tourist Oliver Heise ist tot. Die Leiche des 23-Jährigen wurde in einer Schlucht gefunden – allerdings schon vor mehr als einem Jahr.

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„Lange Zeit hat uns die Ungewissheit geplagt. Nicht zu wissen, wo sich Oliver befindet und wie es ihm geht, hat uns als Familie viel Kraft gekostet. Nun haben wir Gewissheit und können beginnen, Abschied zu nehmen“ – mit diesen Worten bestätigte Olivers Bruder am Karfreitag den Tod des 23-Jährigen auf Instagram.

Berührend erinnert die Familie an Oliver: „Oliver hat uns stets durch seine wissensdurstige, weltoffene und authentische Art begeistert, und es fällt schwer, ihn auf eine neue Reise ohne uns gehen zu lassen.“

Seit dem 4. August 2022 wurde der Backpacker vermisst – da hatte er sich zum letzten Mal bei einem Freund gemeldet. Am Tag zuvor war er nach Gran Kanaria geflogen, danach mit einer Fähre auf die Nachbarinsel weitergereist. Auswertungen seiner Telefondaten hatten ergeben, dass er sich zuletzt an der Ostküste Teneriffas aufhielt. Ein letztes Foto habe er aus einem Nationalpark geschickt.

Leiche schon vor einem Jahr gefunden
Nun kennt man das Schicksal Olivers: Ein Jäger fand seine Leiche offenbar bereits am 5. Februar des Vorjahres in einer Schlucht, wie die spanischen Behörden nun der zuständigen deutschen Polizeiinspektion mitteilten. Die eindeutige Identifizierung sei durch eine DNA-Untersuchung erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Anwaltskanzlei, die die Familie vertritt.

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Olivers Leichnam habe Brandspuren aufgewiesen. Da es in dem Gebiet im August 2023 schwere Waldbrände gegeben habe, sei davon auszugehen, dass der Tote bereits zu diesem Zeitpunkt dort gelegen habe. Oliver dürfte kurz nach dem letzten Kontakt in dem unwegsamen Gelände gestürzt und gestorben sein. Hinweise auf Fremdverschulden habe man bei der forensischen Leichenbeschau nicht festgestellt.

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