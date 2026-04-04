Fast 4 Jahre vermisst
Deutscher Rucksack-Tourist starb auf Teneriffa
Nun ist es traurige Gewissheit für seine Familie und seine Freunde: Der seit 2022 vermisste deutsche Rucksack-Tourist Oliver Heise ist tot. Die Leiche des 23-Jährigen wurde in einer Schlucht gefunden – allerdings schon vor mehr als einem Jahr.
„Lange Zeit hat uns die Ungewissheit geplagt. Nicht zu wissen, wo sich Oliver befindet und wie es ihm geht, hat uns als Familie viel Kraft gekostet. Nun haben wir Gewissheit und können beginnen, Abschied zu nehmen“ – mit diesen Worten bestätigte Olivers Bruder am Karfreitag den Tod des 23-Jährigen auf Instagram.
Berührend erinnert die Familie an Oliver: „Oliver hat uns stets durch seine wissensdurstige, weltoffene und authentische Art begeistert, und es fällt schwer, ihn auf eine neue Reise ohne uns gehen zu lassen.“
Seit dem 4. August 2022 wurde der Backpacker vermisst – da hatte er sich zum letzten Mal bei einem Freund gemeldet. Am Tag zuvor war er nach Gran Kanaria geflogen, danach mit einer Fähre auf die Nachbarinsel weitergereist. Auswertungen seiner Telefondaten hatten ergeben, dass er sich zuletzt an der Ostküste Teneriffas aufhielt. Ein letztes Foto habe er aus einem Nationalpark geschickt.
Leiche schon vor einem Jahr gefunden
Nun kennt man das Schicksal Olivers: Ein Jäger fand seine Leiche offenbar bereits am 5. Februar des Vorjahres in einer Schlucht, wie die spanischen Behörden nun der zuständigen deutschen Polizeiinspektion mitteilten. Die eindeutige Identifizierung sei durch eine DNA-Untersuchung erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Anwaltskanzlei, die die Familie vertritt.
Olivers Leichnam habe Brandspuren aufgewiesen. Da es in dem Gebiet im August 2023 schwere Waldbrände gegeben habe, sei davon auszugehen, dass der Tote bereits zu diesem Zeitpunkt dort gelegen habe. Oliver dürfte kurz nach dem letzten Kontakt in dem unwegsamen Gelände gestürzt und gestorben sein. Hinweise auf Fremdverschulden habe man bei der forensischen Leichenbeschau nicht festgestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.