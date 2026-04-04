Deutscher Rucksack-Tourist starb auf Teneriffa

Seit dem 4. August 2022 wurde der Backpacker vermisst – da hatte er sich zum letzten Mal bei einem Freund gemeldet. Am Tag zuvor war er nach Gran Kanaria geflogen, danach mit einer Fähre auf die Nachbarinsel weitergereist. Auswertungen seiner Telefondaten hatten ergeben, dass er sich zuletzt an der Ostküste Teneriffas aufhielt. Ein letztes Foto habe er aus einem Nationalpark geschickt.