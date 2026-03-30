Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert

Ein El Niño ist verbunden mit einer Abschwächung der westwärts blasenden Passatwinde. Das führt dazu, dass weniger kaltes Wasser vor der Küste Südamerikas aufsteigen kann. Dort staut sich die Wärme, die Wassertemperatur an der Meeresoberfläche steigt, und mit ihr die Verdunstung. Vor der Küste Perus zeigt sich laut dem Klimaforscher Mojib Latif bereits, dass die Meerestemperaturen deutlich gestiegen sind. „In diesem Jahr entwickelt es sich wie nach Lehrbuch“, prognostizierte Mojib, der am meereswissenschaftlichen Forschungszentrum Geomar in Kiel tätig ist.



Hier sehen Sie eine Prognose zu dem Wetterphänomen: