Lewandowski führt Barca spät zu Sieg in Madrid!

Barcelonas Druck wurde in zweiter Hälfte

belohnt In der zweiten Hälfte lief die Partie wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Robert Lewandowski – der Pole beförderte einen von Goalie Juan Musso abgewehrten Cancelo-Schuss mit der Brust ins Netz (87.).