Lewandowski führt Barca spät zu Sieg in Madrid!

In der spanischen Fußball-Liga ist am Samstag möglicherweise eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen gefallen!
Während Real Madrid ohne David Alaba bei Real Mallorca überraschend 1:2 verlor, feierte der FC Barcelona im schwierigen Auswärtsmatch gegen Atletico Madrid einen 2:1-Erfolg und baute damit in der Tabelle den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sieben Punkte aus.
Die Katalanen gerieten durch Giuliano Simeone (39.) in Rückstand, schafften aber schon drei Minuten später dank Marcus Rashford den Ausgleich. Der Engländer war nach Vorlage von Dani Olmo erfolgreich. Kurz vor dem Pausenpfiff sah Atleticos Nico Gonzalez nach einer Notbremse gegen Lamine Yamal die Rote Karte.
Barcelonas Druck wurde in zweiter Hälfte
belohnt In der zweiten Hälfte lief die Partie wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Robert Lewandowski – der Pole beförderte einen von Goalie Juan Musso abgewehrten Cancelo-Schuss mit der Brust ins Netz (87.).
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