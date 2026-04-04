Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost

In einem lange chancenarmen Spitzenspiel verwerteten die beiden eingewechselten Offensivspieler Karim Adeyemi (94.) und Julian Brandt (96.) die ersten richtigen Torchancen der Dortmunder, für die Marcel Sabitzer durchspielte und Carney Chukwuemeka bis zur 64. Minute im Einsatz war.