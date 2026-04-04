Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost

Der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat sich in Deutschlands Bundesliga in der Nachspielzeit beim 90 Minuten lang dominierenden Dritten VfB Stuttgart 2:0 durchgesetzt!
In einem lange chancenarmen Spitzenspiel verwerteten die beiden eingewechselten Offensivspieler Karim Adeyemi (94.) und Julian Brandt (96.) die ersten richtigen Torchancen der Dortmunder, für die Marcel Sabitzer durchspielte und Carney Chukwuemeka bis zur 64. Minute im Einsatz war.
Nächste BVB-Vizemeisterschaft?
Der BVB hatte sich weitestgehend auf die Defensive konzentriert, steuert aber bei nun elf Zählern Vorsprung auf Leipzig und Stuttgart auf die nächste Vizemeisterschaft zu.
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